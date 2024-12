Quotidiano.net - I vincitori di Ballando con le Stelle 2024 sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Leggi su Quotidiano.net

dicon le. Un trionfo annunciato, visto che questa era, insieme a Federica Nargi e Luca Favilla, la coppia favorita per la vittoria finale del talent show condotto da Milly Carlucci praticamente dalla prima puntata. Secondo posto a sorpresa per Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, terzi altrettanto a sorpresa Federica Nargi e Luca Favilla. Quarti classificati pari merito Tommaso Marini e Sophia Berto, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.con le, l’annuncio shock di Pasquale La Rocca e le lacrime di Milly Carlucci Il premio Aiello, per il maggior numero di spareggi, va a Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Premio Paolo Rossi per la performance più emozionante dell’anno ex aequo a Luca Barbareschi e Federica Pellegrini.