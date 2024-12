Ilrestodelcarlino.it - Clara, Consiglio:. Annibale Cavallari confermato presidente

In sede a Cento l’assemblea dei soci diha nominato quasi all’unanimità, con due astenuti, il nuovodi amministrazione, che sarà operativo dal 1 gennaio prossimo, per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio 2027. Il CdA sarà composto danel ruolo diin continuità con gli ultimi mandati, da Irene Rizzardi e da Riccardo Maccaferri in qualità di Consiglieri. Rizzardi è una commercialista con esperienza ultradecennale, con studio a Comacchio mentre Maccaferri, avvocato, ha svolto il ruolo di difensore civico nell’alto ferrarese, e vanta esperienze nell’ambito di società a partecipazione pubblica., dirigente amministrativo di CADF spa, in carica nell’organo amministrativo didal novembre 2017, ha portato la società a conseguire nel 2023 l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte di Atersir per i prossimi quindici anni.