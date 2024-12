Lanazione.it - Camel ponce, cambia la viabilità. Attese in città migliaia di persone

Si avvicina la notte del ““, con il centro storico pronto ad accogliere la sera del 24 dicembredidesiderose di fare un brindisi con la tradizionale bevanda. Il Comune, che non promuove l’evento, nato in forma spontanea, continua ad attrezzarsi a livello di gestione. Dopo l’ordinanza sugli orari – stop a somministrazione e vendita di alcolici alle 2, consumazione entro le 2,30 e chiusura locali alle 3 – è arrivata quella della polizia municipale in merito alla. Dalle 21 del 24 dicembre alle 3 del 25 sarà vietato transitare nelle zone del centro storico a cui si accede dai tre varchi elettronici di piazza Statuto, vicolo Lavatoi e via Sant’Agostino. Inoltre dalle 17 del 24 alle 8 del 26 dicembre la ciclopista sarà sospesa sul lato mare dell’Aurelia, tra il viale Apua e via Osterietta, per consentire la sosta delle auto.