Oltre mille griffe contraffatte sulla bancarella del mercato

Maxi sequestro di abiti contraffatti aldi Seregno. I vigili hanno trovatocapi d’abbigliamento che riportavafalse di Ralph Lauren, The North Face, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Prada, Gucci, Givenchy, Hugo Boss, Lacoste, Calvin Klein, Colmar, Diesel, MSGM, Balmain, Balenciaga, Dolce & Gabbana. Sulavrebbero fruttato circa 50mila euro. Gli agenti del Nucleo di sicurezza urbana hanno perlustrato in borghese l’area di, la loro attenzione si è concentrata su unache vendeva capi d’abbigliamento di presunte marche di lusso a prezzi decisamente ribassati. Dopo un generale esame dei prodotti, è emerso che gli articoli riportavano loghi e marchi noti, ma erano presumibilmente contraffatti, realizzati con materiali di qualità inferiore rispetto agli originali e caratterizzati da dettagli (cuciture, ornamenti, etichette) non conformi agli standard autentici.