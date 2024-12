Inter-news.it - Marusic in extremis. La Lazio torna a vincere: Lecce steso 2-1

Leggi su Inter-news.it

Ladi Marco Baroni trova la vittoria dopo la brutta sconfitta in Serie A con l’Inter. I biancocelesti la spuntano per 2-1 ai danni del. TRE PUNTI – Si è chiuso con una vittoria per 2-1, la sfida del sabato sera tra ladi Baroni e ilnella cornice del Via .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (in. La2-1)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati