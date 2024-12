Quotidiano.net - Le 13 mummie con le lingue d’oro scoperte in Egitto e il mito della “carne degli dei”

Roma, 21 dicembre 2024 – Incredibile scoperta in: 13dallesono emerse dagli scavi nella necropoli di Ossirinco, a circa 160 chilometri a sud-ovest del Cairo. A riportarle alla luce una missione ispano-egiziana, un team di ricercatori dell’Università di Barcellona e dell'Istituto del Medio Oriente Antico, che ha scavato in profondità in un pozzo funerario. Sul fondo, sono apparse tre camere che contenevano decine di. Di queste, una dozzina abbondante presentava la lingua. Una curiosa usanza, quellaantichi Egizi, che mettevano lenellenella convinzione che queste potessero aiutare il defunto a parlare nell’aldilà. Il metallo più pregiato veniva scelto in quanto ritenuto “ladei”. Non si scoloriva e, rispetto agli altri metalli, era incorruttibile dal tempo.