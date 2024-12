361magazine.com - Fabrizio Corona, Sara in ospedale: arriva Thiago. Primo gesto social

Leggi su 361magazine.com

Barbieri in: pronta per dare alla luce “baby”. Ilsta per diventare papà per la seconda volta. L’ex re dei paparazzi e la modella,Barbieri sono una coppia dal 2021. Lo scorso marzo è stato propriosul settimanale Chi ad annunciare l’arrivo del suo secondogenito e nel corso della gravidanza i due futuri genitori hanno continuato ad aggiornare i fan con un selfie, un video ed una dedica.ironizzando aveva anche annunciato viail periodo della nascita del bambino affermando: “Mio figlio nascerà il 25 dicembre, d’altronde è figlio di Dio”.Leggi anche Grande Fratello, Stefania Orlando compirà gli anni lunedì: l’iniziativa lanciata dallo staffIl: è in arrivoIl Natale è alle porte, e la famiglia Barbieri-si appresta a vivere un’intensa emozione.