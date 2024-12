Thesocialpost.it - Ballando con le Stelle, niente Guillermo Mariotto: “È caduto!”

L’ultima puntata di “con le” fa a meno del giurato. Ad annunciare la sua assenza è stata la conduttrice Milly Carlucci, che ha spiegato al pubblico le ragioni del forfait dello stilista: «Dopo tutte le storie di questa edizione è successo anche questo:è andato all’estero per lavoro ed è. Ci ha fatto sapere che si è fatto male, un problema al legamento, e ci ha mandato anche il certificato medico. E quindi stasera non ci sarà»., volto storico della trasmissione, è stato salutato dalla Carlucci con affetto e un augurio di Buon Natale, ribadendo il suo ruolo insostituibile nel programma: «Non c’è “” senza».Un’assenza che ha lasciato la sedia del giurato vuota, ma che non ha offuscato l’entusiasmo della serata finale, confermando il successo di uno dei programmi più amati dal pubblico italiano.