6 milioni di euro per il bicentenario di Alessandro Volta a Como | eventi dal 2025 al 2027

Il governo ha stanziato 6diper ilditra ile il. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del consiglioButti sottolineando che "la città disi prepara a rendere omaggio al grande scienziato che ha rivoluzionato il mondo con l'invenzione della pila elettrica, in occasione deldella sua morte". Le celebrazioni si estenderanno dalale rappresentano "un progetto di straordinaria importanza non solo per il nostro territorio, ma per l'intero Paese". "Grazie all'intenso lavoro portato avanti negli scorsi mesi - aggiunge Butti - il progetto finanziario e di governance che garantirà la realizzazione delle Celebrazioni è nella legge di bilancio" con un budget di 2all'anno per il triennio