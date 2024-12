Ilgiorno.it - Rubano una tettoia. Quattro in manette

Il rame è denaro contante al mercato nero, ma il tentativo di rubarlo auomini di origini romene è andato male. Il colpo si è andato in scena a Mezzago, fra lunedì e martedì, nel corsello dei box di un palazzo di via Curiel. Rumori sospetti hanno messo in allarme un residente, che ha chiamato il 112. Ma la banda era già riuscita a recuperare una lastra strappata da unae caricata nell’auto pronta per la fuga. Ma la latitanza è durata poco, le gazzelle del radiomobile di Vimercate hanno bloccato ia una manciata di chilometri, a Sulbiate. La copertura era a bordo, insieme agli arnesi da scasso. Per tutti, fra i 28 e i 47 anni, sono scattate lein flagranza. Processati per direttissima, l’arresto è stato convalidato, i complici in cella a Monza. Tre hanno precedenti.