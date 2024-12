Propaganda neonazista, 12 indagati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.56 Dodici gli-uno ha 17 anninell'inchiesta milanese Genus Album,che ha visto perquisizioni in diverse regioni italiane e il sequestro di armi, bandiere con simboli nazisti e fascisti, account social. I giovani -il più grande ha 24 annisonopere istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Attivi su diversi canali Telegram, si sarebbero confrontati e anche incontrati, scrivono gli inquirenti, per organizzare azioni concrete.