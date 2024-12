361magazine.com - Perla Vatiero ritira un premio: parla del Grande Fratello e fa una confessione

Leggi su 361magazine.com

ha ricevuto un nuovo: la vincitrice del GF torna are della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, lo scorso anno vinceva l’edizione deldopo l’esperienza a Temptation Island.in questa giornata è arrivata ad Angri dove hato un prestigiosodichiarando: “E’ un piacere per me essere qui, non mi aspettavo di arrivare qui e ricevere un, alla fine ho 26 anni”. La vincitrice del reality show di Mediaset torna are anche del GF dichiarando: “E’ stata una bella emozione, più che altro il percorso. Il percorso è molto forte a livello emozionale, ti distacchi totalmente dal mondo esterno, combatti con il tuo carattere, pensi tanto, rifletti tanto, ma soprattutto si sta senza telefoni . ci sono critiche pesanti, una persona ne risente, io ammetto di aver avuto dei mesi molto negativi.