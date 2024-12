.com - Kia lancia Upcycled Collection, nuova linea di oggetti nata dal riciclo

MILANO (ITALPRESS) – Kia, seguendo lastrategia e brand identity, ha avviato una partnership con Bag to Life, azienda specializzata nell’upcycling, perre sul mercato unacollezione limitata di, realizzata con prodotti ormai obsoleti, opportunamente riciclati. Kia ha voluto coinvolgere B2L per offrire a questi materiali una vita diversa in modo innovativo, anzichè semplicemente smaltirli e distruggerli. La collezione di borse, accessori da viaggio e articoli per la personadal, sarà disponibile presso rivenditori selezionati e su Amazon in Belgio, Francia, Germania e Italia.“L’upcycling ridonavita ai materiali mantenendoli in circolazione più a lungo, riducendo la necessità di nuove materie prime e diminuendo notevolmente la quantità di rifiuti derivanti dall’industria tessile”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe.