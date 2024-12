Panorama.it - Giappone senza carisma

Essere ricordato per un primato è, di solito, un’ambizione che qualunque politico vorrebbe soddisfare. Shigeru Ishiba, l’attuale primo ministrose, preferirebbe invece far dimenticare il suo: è il primo capo di governo del Sol Levante negli ultimi trent’anni a essere passato per il ballottaggio per essere eletto dal Parlamento, l’11 novembre scorso. Al suo predecessore, e compagno di partito, Fumio Kishida, non è andata meglio, avendo raggiunto l’anno passato il record negativo decennale di consenso, con oltre quattro cittadini su cinque scontenti del suo operato. A rendere impopolare Kishida sono state sia l’incapacità di contenere l’aumento del costo della vita per i cittadini sia i problemi che hanno travolto il suo Partito liberale democratico. La formazione, che governa ilquasi ininterrottamente da settant’anni, è finita sulla graticola prima per le relazioni poco trasparenti col controverso movimento religioso della Chiesa dell’Unificazione, poi per uno scandalo di fondi neri che ha fatto saltare parecchie teste, comprese quelle di tre ministri.