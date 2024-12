Lanazione.it - Fi-Pi-Li, fra disagi e polemiche: un girone infernale per gli utenti. “Chiudiamola e facciamo i lavori”

Pontedera, 20 dicembre 2024 – Che la Fi-Pi-Li sia un ferita aperta, ormai, è chiaro da tempo. Sono anni che la “veloce” è al cento diper code,, incidenti gravi e gravissimi. Una strada – stragetica per l’economia del territorio e dell’intera Toscana – bagnata anche di sangue. I problemi sono tanti. Prima di tutto le corsie molto strette. E poi l’assenza di corsia di emergenza per gran parte del tracciato. Inoltre, il manto stradale non eccezionale in alcuni punti, che causa una visibilità ridotta in caso di piogge intense. Ad usurare l’asfalto, un carico di traffico superiore alle capacità dell’arteria fondamentale per la regione e per l’Italia, che collega Firenze a Pisa e, soprattutto, al porto di Livorno e alla zona del cuoio nella Valdelsa. Doppio incidente in Fi-Pi-Li: camion intraversato blocca la superstrada Si parla da tempo di investimenti, di pedaggio selettivo, di adeguamenti nei tratti più critici.