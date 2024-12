Metropolitanmagazine.it - Chris Martin conosce la fine dei Coldplay sin dal loro debutto

Un giorno, lontano ma non troppo, ismetteranno di fare musica, parola di. Lo ha detto, ripetuto e confermato, per la disperazione degli amanti della band britannica dei record. Alla profezia del frontman, ora, si è aggiunto un altro importante tassello: il cantante sa come dirà addio agli studi di registrazione sin dal 1999.Intervistato da Rolling Stone,ha parlato del dodicesimo e ultimo album del gruppo, che verrà pubblicato a data da destinarsi. Il congedo musicale richiamerà in parte Safety, ildiscografico: «La copertina di quest’ultimo album la conosco dal 1999. È una foto dello stesso fotografo che ha scattato la copertina del nostro primo EP.». La cover di Safety è un’immagine sfocata e in bianco e nero di, scattata da John Hilton, amico del chitarrista Jonny Buckland.