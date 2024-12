Lanazione.it - Capodanno in piazza a San Giovanni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 dicembre 2024 – A Sananche quest'anno si festeggerà ilin. Tutto è pronto per l'atteso evento che inizierà alle 22 del 31 dicembre nella centralissimaCavour. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, quest'anno costruita attorno al grande albero di Natale, sarà al centro della festa organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Apertura straordinaria dell'attrazione gestita da Iussi Evento per scivolare leggeri, cantare, ballare in compagnia. E alle 23 arriveranno gli Stranobakkano per un concerto che si preannuncia elettrizzante. Dopo il grande successo dell'evento per la festa del Perdono, c'è grande trepidazione per il rito Una storica e coinvolgente band valdarnese attiva da oltre 20 anni con varie formazioni e che ha all'attivo una grande quantità di concerti sparsi per tutto il centro Italia.