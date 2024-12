Biccy.it - Selvaggia Lucarelli su Fedez (senza citarlo): “Modalità vittima per far parlare di sé”

Leggi su Biccy.it

ieri sera a Sarà Sanremo è apparso visibilmente sottotono e questo ha fatto preoccupare un po’ di persone e altrettanti giornalisti che oggi, sui loro siti, hanno scritto cose belle su lui. Il tema della salute mentale è più che attuale e lo stesso rapper ha confessato che la sua canzone sanremese, Battito, “è una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione“. Eoggi ha così commentato su Instagram,però maiapertamente:“Dopo tutto quello che è successo, quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette inper fardi sé quando si parla troppo poco di lui quando non se ne parla come dice lui o quando si parla di più di un suo competitor che di lui.