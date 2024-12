Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio fuori dal locale a Civitanova, soccorsi due giovani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 dicembre 2024 – Presi a botte da un gruppo di uomini, trovano rifugio in undel centro e chiamano i. È finita al pronto soccorso dell’ospedale diAlta la serata di un 23enne e di un 24enne, entrambi tunisini e residenti uno a Latina e l’altro a Foggia, che l’altra sera stavano trascorrendo alcune ore in undi. L’allarme è scattato intorno alle 3. Uno dei due, secondo la versione fornita dalle vittime ai carabinieri, stava parlando all’interno delcon una ragazza. A un certo punto, non si sa per quale motivo, lei si sarebbe arrabbiata con lui, lanciandogli addosso il cocktail che stava bevendo. Quindi, avrebbe chiesto aiuto ad alcune persone che erano lì.dalun gruppetto di uomini avrebbe accerchiato il tunisino e il suo amico e lì sarebbero volati calci e pugni contro il 23enne e il 24enne.