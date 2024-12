Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: bene Hofer! Partito Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:46 Non manca molto alla serie a terra di Uldal, il primo big!14:46 Ha sbagliato in piedi Horn, ottima gara comunque per lui. Vedremo il primo atleta che riuscirà a batterlo dopo 2 poligoni.14:45perde 5? nel secondo giro da Horn.14:45 Molto deficitari i numeri al tiro di Martino, commette addirittura 4 errori e si inguaia anche in ottica Mass Start.14:44 Finello 0?4 dietro adopo la prima serie. PONSILUOMA per fare il vuoto!14:43 ZERO anche di Cappellari, che paga 23?7 ed è al momento 7°.14:43 Dopo la seconda serie guida Seppala con un errore, ancora molto presto per guardare al Poligono due.14:42 Partiti Uldal e Perrot.14:41 SUPER serie a terra di Lukas, che è andato molto forte nel 1° giro. Si mette dietro a Horn a +9?0, in seconda posizione!14:41 Guigonnat pulito e secondo a +14? da Horn.