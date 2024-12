Amica.it - L’insospettabile ritorno della frangia laccata

Chi lo avrebbe mai detto, che tra i tanti trend degli Anni 80 e dei 90 tornati in auge negli ultimi anni, potesse tornare anche lei: la. O, come la chiamano gli americani: la mall bang. Uninsospettabile e controverso, soprattutto per chi ha speso preziosi momentisua adolescenza e prima giovinezza a lisciare e piegare, laccare quella, spesso, (maledettissima). Anni e momenti che non ritorneranno, con risultati dubbi per lo styling. Ecco, invece, che il taglio capelli conda vaporizzare, torna nelle nostre vite.In stile back to the future. Contente? Diciamo che può essere anche una buona notizia. Considerando che dall’epoca, sono passati oltre 30 anni e nel frattempo sono nati strumenti di piega intelligenti e performanti ed efficaci cosmetici di styling.