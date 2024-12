Iltempo.it - Irrompe la perturbazione. Sottocorona: piogge particolarmente abbondanti. Ma c'è una buona notizia

Leggi su Iltempo.it

L'aggiornamento sulle previsioni meteo dei prossimi giorni è fornito dall'esperto Paolo, meteorologo di La7, nel suo consueto appuntamento che precede il dibattito di Omnibus: “C'è unamolto vistosa che parte dal mare del Nord, attraversa tutta l'Europa e arriva sulla penisola iberica, unadi tipo invernale classico. Poi dietro sull'Atlantico scende dell'aria molto fredda, ma questo per il momento non ci interessa. Sull'Italia ci sono queste nuvole più basse, sono presenti su molte zone, non dannoal momento però le nuvole già ci sono, a segnare un cambiamento di passo, di tempo”. Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, evidenzia che al nord arriverannoalmeno moderate, soprattutto sulla parte centro-orientale, qualche rinforzo delle precipitazioni fra Alta Toscana e Liguria di Levante, poi invecedeboli sul resto del centro e al sud, però tempo che diventa decisamente più grigio.