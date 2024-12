Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo e Shaila prima danno spettacolo con una scena h0t ma poi lui la lascia (Video)

Leggi su Isaechia.it

Il feuilleton amoroso che sta tenendo banco in questa nuova edizione delnon accenna a placarsi, intervallando pagine h0t a veri e propri drama. Che siano strategie per mantenere alta l’attenzione delle telecamere e collezionare clip su clip in vista della diretta del prossimo lunedì? AI posteri l’ardua sentenza, fatto sta che anche ieri seraSpolverato eGatta hanno contribuito a riempire altre pagine alla loro tormentata relazione. E dire che da come era iniziata ci si aspettava solo tanto er0s!Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto fra i due. In serata il modello milanese e l’ex velina di Striscia la Notizia hanno dato nuovamentecon balletti h0t dinanzi, ancora una volta, i loro ormai inebetiti coinquilini. Insomma normale amministrazione.