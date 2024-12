Emanuela chi era la mamma di due figli uccisa dal marito

Leggi su Caffeinamagazine.it

La tragica morte diMassicci, una maestra di 45 anni, ha scosso profondamente la comunità di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna è statadal, Massimo Malavolta, di 48 anni, in un brutale femminicidio avvenuto il 19 dicembre 2024. L’omicidio si è consumato all’interno della loro abitazione, mentre i duedella coppia, di 5 e 10 anni, erano presenti e hanno assistito a questa terribile scena. L’allerta è scattata poco prima delle 7 del mattino, quando Malavolta ha contattato i familiari per segnalare l’accaduto.>> “Addio per sempre, maestro”. Moda italiana in lutto, se ne va un genio: ha lavorato con i più grandiGiunti sul posto, i carabinieri hanno trovatogravemente ferita a causa delle coltellate inflitte dal. Dopo aver commesso l’omicidio, Malavolta ha tentato di suicidarsi tagliandosi le vene con lo stesso coltello.