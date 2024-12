Napolipiu.com - Dal Napoli un dono per 50 bambini: ‘Li aiutiamo a non scegliere la strada’”

Dalunper 50: ‘Lia nonla”">Valentina De Laurentiis sostiene il progetto. Presenti Manfredi e de Giovanni all’evento con la Onlus Figli in FamigliaIlancora una volta vicino al territorio. Il club azzurro, attraverso Valentina De Laurentiis, ha donato maglie, pantaloncini e tute complete per 50 ragazzi in difficoltà economiche di San Giovanni a Teduccio, impegnati nella scuola calcio solidale nata due anni fa.L’iniziativa rientra nel progetto “Diamo un calcio alla camorra”, organizzato dalClub Bologna in collaborazione con la Onlus Figli in Famiglia. Simona Campanella, addetta ai processi direzionali della società azzurra, ha consegnato i doni durante l’evento alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’europarlamentare Sandro Ruotolo, dello scrittore Maurizio de Giovanni e della dirigente scolastica Valeria Pirone.