Tiziano Ferro, Josè Carreras e Laura Pausini alla grande festa di Andrea Bocelli per i 30 anni di carriera: ecco cosa accadrà stasera su Canale 5

Dopo il successo del primo appuntamento che ha raccolto 2.492.000 spettatori e il 16.45% di share con picchi di 3.500.000 e del 19.5%, “30 – The Celebration” torna oggi in prima serata su5. Lo show, condotto da Michelle Hunziker, celebra il trentesimoversario nella musica del tenore italiano famoso in tutto il mondo. Un traguardo che l’artista ha scelto di festeggiare instile, con la famiglia e tanti amici, al Teatro del Silenzio a Lajatico, in Toscana, sua città natale.Nella scaletta brani di repertorio classico e contemporaneo assieme a duetti speciali con, Lang Lang, Will Smith, Eros Ramazzotti, Virginia, Russell Crowe, Sofia Carson, Matteo, Aida Garifullina, Sofia Vergara, Franco Vassallo, Mariam Battistelli e David Foster.