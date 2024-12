Lettera43.it - Obbligo di chiusura dei negozi nei giorni festivi: polemiche sulla proposta di FdI

Leggi su Lettera43.it

L’di abbassare le serrante neie multe fino a 12 mila euro in caso di apertura in duetà nell’arco di un anno. Ma la sanzione potrebbe aumentare e arrivare allada uno a 10del locale stesso. È questa, in sintesi, ladi legge presentata da Fratelli d’Italia, che punta a introdurre l’diin seispecifici l’anno. Si tratta di Natale, Pasqua, Primo Maggio, Ferragosto, Capodanno e Santo Stefano. A firmare laè stato il neo capogruppo del partito alla Camera, Galeazzo Bignami. Ma l’idea è partita da Silvio Giovine, membro di FdI nella commissione Attività produttive. I locali a cui farebbe riferimento la legge qualora approvata sarebbero idi ogni tipo e i supermercati, ma non bar, ristoranti e pasticcerie considerati pubblici esercizi, né i punti vendita all’interno di stazioni di servizio e aeroporti.