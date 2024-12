Isaechia.it - Grande Fratello, Eva Grimaldi mette in guardia Shaila da Lorenzo: “Io ho vissuto un amore finto e riesco a riconoscerli, ti consiglio di…”

Lunedì sera Evaha fatto il suo ingresso nella Casa dele in queste prime ore ha già avuto modo di dire la sua su diversi concorrenti, così come Stefania Orlando (QUI le sue parole).In particolare Eva si è mostrata piuttosto critica nei confronti diSpolverato e ha messo inGatta nei suoi confronti. La, infatti, ha spiegato di non credere all’del modello e ha fatto riferimento alla sua storia con Gabriel Garko:Figlia mia ti devi svegliare. Io non ci credo! Questo è un copione scritto e recitato male, io li riconosco gli amori veri. Non credo a niente di quello che dice e fa.non ci credo a questo, io penso che sia tutto quanto. L’in generale? No, io parlo del tuo, proprio di questo! Per me è finzione.