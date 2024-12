Tvplay.it - Dal Napoli alla Juve, che beffa di mercato: addio ad un passo

Leggi su Tvplay.it

Per ildi Conte e per ladi Motta, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna registrare delle grosse novità in sede di calcio.L’ultimo turno del campionato di Serie A, di fatto, ha portato con sé la percezione che lo scudetto se lo contendano in tre: Atalanta,ed Inter. Mentre laed il Milan sembrano allontanarsi sempre di più. I bianconeri, infatti, hanno nove punti di svantaggio dsquadra di Gian Piero Gasperini.Dal, chediad un(Ansa Foto) tvplay.itLa squadra di Paulo Fonseca, considerando anche la gara da recuperare con il Bologna, è distante ben quattordici punti dvetta della classifica del campionato di Serie A. La, però, ha dato un segnale di reazione, visto che ha battuto 4-0 ieri sera il Cagliari di Davide Nicola nell’ottavo di finale di Coppa Italia.