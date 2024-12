Iltempo.it - Ucciso con un ordigno il generale Kirillov, Kiev rivendica: "Legittimo"

IlIgor, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, e il suo assistente sono stati uccisi in un attentato a Mosca a causa della forte esplosione di unpiazzato in un monopattino elettrico. Le autorità russe hanno classificato l'omicidio del capo come un "atto terroristico" e i servizi di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) hannoto l'attentato. "L'eliminazione del capo delle truppe di difesa dalle radiazioni, chimiche e biologiche delle forze armate russe è stata un'operazione speciale dell'Sbu", ha comunicato una fonte al The Kyiv Independent. "era un criminale di guerra e un obiettivo assolutamente, dal momento che ha dato ordine di usare armi chimiche proibite contro soldati ucraini. La punizione contro i crimini di guerra è inevitabile", ha aggiunto.