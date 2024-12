Ilgiorno.it - Trovata morta nella sua abitazione: "Vogliamo toglierci ogni dubbio"

Leggi su Ilgiorno.it

Sarà l’autopsia, in programma oggi, a stabilire le cause del decesso. L’esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Pavia nell’ambito del fascicolo aperto per l’ipotesi di reato di "morte in conseguenza di altro delitto", al momento nei confronti di ignoti. La donna, 38enne con problemi di dipendenze, era statasuaa Lungavilla, martedì scorso, verso le 20, al rientro del convivente dal lavoro. Anche il presunto orario del decesso, che probabilmente risale ad alcune ore prima del ritrovamento, deve essere stabilito dall’autopsia. Un accertamento tecnico che va incontro alle richieste della famiglia, in particolare del fratello che se ne fa portavoce, di far piena luce sull’accaduto: "Mia sorella da tempo stava attraversando un periodo difficile, masapere cosa è successo, chiediamo che sulla sua morte non resti alcun".