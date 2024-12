Movieplayer.it - The Batman 2: ci siamo, ecco quando inizieranno le riprese del sequel con Robert Pattinson

Il tanto attesodi Thedi Matt Reeves si avvicina.lecon. Ottime notizie per i fan delinterpretato da. Secondo quanto riportato da Wordofreel, alcune fonti ufficiali hanno finalmente confermato il periodo in cuiledel tanto atteso. Production Weekly e UK Production News indicano che ledi The2 di Matt Reeves prenderanno il via nella "tarda primavera" del 2025 a Londra. L'insider, molto sicuro delle informazioni, ha rivelato di aver parlato con fonti interne alla produzione, che avrebbero confermato che il via alledovrebbe arrivare all'inizio dell'estate. Il piano prevede di avviare la produzione principalmente nel Regno Unito, nonostante la .