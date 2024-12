Tpi.it - Sanremo 2025, Alessandro Cattelan conferma: “Selvaggia Lucarelli sarà con me al Dopofestival”

parteciperà al Festival di. La giornalista del Fatto Quotidiano affiancherà il conduttore al.L’indiscrezione circolava già da qualche giorno. La diretta interessata, interpellata sul punto da Francesca Fialdini durante Da noi. a ruota libera, aveva tergiversato: “Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!”.“A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez”, aveva aggiunto, scherzando sui suoi frequenti articoli critici nei confronti del rapper.Adesso, però, c’è lasemi-ufficiale di, che a margine dicondurrà il. “è passata a trovarmi al mio podcast. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ci siamo conosciuti un po’ meglio e le ho proposto di stare insieme a me durante il”, ha detto il presentatore nel corso della conferenza stampa di, la finale della categoria “Giovani”, in programma domani, mercoledì 18 dicembre, alle 21.