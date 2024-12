Ilfattoquotidiano.it - Mudryk positivo al doping: “Uno shock, mai usato consapevolmente sostanze vietate”

Se il caso Clostebol che vede coinvolto il tennista azzurro Jannik Sinner continua a far discutere, anche il mondo del calcio è alle prese con un presunto caso di assunzione involontaria di una sostanza proibita. L’attaccante ucraino del Chelsea Mykhailorischia una lunga squalifica per. Il classe 2001 ex Shakhtar è stato provvisoriamente sospeso dalla Football Association, come rende noto il club londinese in una nota ufficiale.“Il Chelsea Football Club può confermare che la Football Association ha recentemente contattato il nostro giocatore Mykhailoin merito al risultatoin un esame di routine delle urine. Sia il club che Mykhailo supportano pienamente il programma di test della FA e tutti i nostri giocatori, incluso Mykhailo, vengono regolarmente sottoposti a test.