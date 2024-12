Calciomercato.it - Juventus, capolinea Giuntoli: “Il suo ultimo mercato in bianconero”

Anche il Football Directorfinisce sotto accusa dopo i quattro pareggi consecutivi della formazione: può andare viaQuattro pareggi consecutivi, dieci totali in campionato. Il cammino in Serie A dellaè, finora, molto al di sotto delle aspettative. Non tanto per il sesto posto in classifica, quanto per aver già dovuto dire addio allo scudetto dopo appena sedici giornate di campionato.: “Il suoin” (LaPresse) – Calcio.itSono nove i punti di distacco dall’Atalanta capolista, sette dal Napoli, sei dall’Inter che deve recuperare una partita: la corsa tricolore si può dire già archiviata, salvo clamorosi colpi di scena che al momento appaiono poco preventivabili. Questo perché la rosa ha palesato più di un limite, non soltanto a causa dei troppi infortuni.