.com - Jesi / Calcio, la ‘Gabrigol’ anche al Tg1

Leggi su .com

Nel maggio scorso il nostro giornale annunciò la novità del locale Zia Emilia su idea del nostro collaboratore giornalista food manager Daniele Bartocci, 17 dicembre 2024 – Davvero una grande sorpresa ieri sera durante il TG1 delle ore 20.La Pizza Gabrielloni dedicata all’attaccante marchigiano del Como – lanciata a maggio per celebrare la promozione del Como in Serie A e il grande cammino del bomber marchigiano dalla Serie D alla Serie A (rileggi qui.) – ha conquistato stavolta i riflettori del TG1./ É Gabrielloni mania,la ‘pizza Gabri-gol’ per il bombernoIl bomber marchigiano Alessandro Gabrielloni – “giustiziere” domenica della Roma di Dybala con gol e assist – sta facendo parlar di sé in queste ore.E non poteva non esserci grande entusiasmo, come da previsione, nelle Marche, tra(sua città natale) e Porto Recanati, dove il locale Zia Emilia di Danilo Capitanelli (di cui l’altro bomber marchigiano Walid Cheddira è cliente abituale) ha voluto celebrare l’eccellenza Made in Marche dedicandogli una gustosa pizza, su idea del giornalista, nostro collaboratore, e pluripremiato food manager Daniele Bartocci, giudice del talent-show King of Pizza, anch’egli storico cliente del locale nonché ex addetto stampa dellana(club che lanciò proprio lono Ale Gabrielloni).