Inter stratosferica! Oltre i sei gol | nuovi record dei nerazzurri

La partita di ieri sera all’Olimpico di Roma fa tornare il sorriso ai tifosiche, dopo la prestazione deludente e sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Champions League, aspettavano una risposta in questo scontro diretto del lunedì.Una risposta che è arrivata, forte e chiara: Lazio-termina 0 a 6, con gli uomini di Simone Inzaghi che hanno messo in moto una vera cooperativa del gol, schiacciando un avversario che stava attraversando un grande momento di forma.Ma la partita di ieri,i gol e la grande prestazione della squadra (tra titolari e subentrati), è anche il teatro di statistiche ea favore dei, che vanno verso l’archiviazione di un 2024 straordinario. Ecco i numeri impressionanti dopo Lazio-.I Magnifici Sei: marcatori unici in una singola trasfertaIl primo dato sorprendente è che sono arrivati sei gol in casa biancoceleste.