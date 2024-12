Donnapop.it - Alfonso Signorini e quell’ignoranza sul tema delle molestie che non possiamo più permetterci

Ieri sera, al Grande Fratello, è avvenuto un fatto molto grave. Vi prego di non soffermarvi su dove sia avvenuto l’episodio in questione, quanto sull’episodio in sé, che non racconta quasi nulla del reality, ma dice molto sulla totale incoscienza che si ha su undelicato e di grande attualità come quellosessuali.Riassumo brevemente i fatti: una concorrente del reality, Zeudi Di Palma, ha accusato un altro concorrente del programma, Emanuele Fiori, di essere entrato nel suo letto e di averla toccata senza il suo consenso. Durante la diretta di ieri sera, Fiori si è scusato con la coinquilina, spiegando che il suo intento era assolutamente giocoso e che non aveva alcuna intenzione di mancarle di rispetto.rivela che sappiamo troppo poco sulsessualiL’intervento di, poi, ha rivelato tutta la sua inadeguatezza, ignoranza e superficialità rispetto al