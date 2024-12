Triathlon | il campione olimpico Alex Yee in gara alla Maratona di Londra con l’obiettivo di scendere sotto le due ore e 10 minuti

Leggi su Sportface.it

Dalad un risultato di rilievo anche nella. È questo il percorso che ilin carica della disciplina dei tre sport,ander Yee, vuole compiere nei prossimi mesi. Il britannico, argento nella prova individuale e oro in quella a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e poi oro individuale a quelle di Parigi 2024, ha chiaro in mente il suo obiettivo per la prima parte di 2025: correre ladiin due ore e sette.In un’intervista rilasciata al quotidiano inglese The Guardian, Yee ha annunciato la sua iscrizionerassegna londinese del 2025, in programma il prossimo 27 aprile. “Con la corsa mi sembra di non essermi mai fermato, è come se stessi continuamente soddisfacendo quella voglia irrefrenabile di movimento – racconta ildi-, quindi ho deciso di iscrivermididel prossimo anno.