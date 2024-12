Secoloditalia.it - Tempo scaduto per Scholz: il Parlamento lo sfiducia. La Germania va al voto anticipato il 23 febbraio

per Olaf. Come era previsto, il Bundestag hato il governo di minoranza guidato dal cancelliere, aprendo le porte a elezioni anticipate inil 23. Dei 717 deputati presenti, 394 hanno votato contro il socialdemocratico, 207 in favore e 116 si sono astenuti, ha reso noto il presidente Bärbel Bas. Per ottenere la fiduciaavrebbe dovuto ricevere almeno 366 voti. Ora il cancelliere chiederà al presidente Frank-Walter Steinmeier di sciogliere ile convocare nuove elezioni, con un anticipo di circa sette mesi rispetto alla scadenza naturale.per: elezioni anticipate aLo stesso cancelliere socialdemocratico nel suo intervento questa mattina in aula avevail suo obiettivo di indire elezioni generali anticipate.