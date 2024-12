Movieplayer.it - Sky con Netflix, aumentano i prezzi dell'offerta: ecco quando cambieranno

Per molti rappresentava un'occasione unica per goderedi entrambe le piattaforme a un prezzo conveniente, ma il risparmio sarà più ridotto Nei giorni scorsi, Sky ha annunciato un aumento del pacchetto diche include l'abbonamento con l'aggiunta di, che per alcuni clienti si applicherà a partire dal 1° marzo 2025, mentre per altri alla scadenza'attualesottoscritta.a metà ottobreaveva comunicato l'aumento di prezzo dei suoi piani di abbonamento, Sky aveva deciso di "incamerarlo" senza incrementi per i suoi abbonati all'Intrattenimento plus, che comprende i contenuti di Sky (Sky Original, le serie, gli show, i documentari e le news di Sky) e. Tuttavia, ci saranno nuovi aumenti, anche se il risparmio rimarrà comunque. .