Roma 28 batterie di fuochi di artificio in casa | denunciato 34enne

, 16 novembre- I Carabinieri della StazioneSettebagni, con il supporto della Squadra Artificieri Antisabotaggio, nell'ambito dei servizi preventivi in vista delle festività di fine anno, hannounno, con precedenti, trovato in possesso di 28didi, detenute illegalmente.La scorsa mattina, a seguito di perquisizione personale e presso l'abitazione in via Emilio Teza, l'indagato è stato trovato con 28did'(da 100 colpi ciascuna), categoria F2, per un peso complessivo di 28 kg di cui 13,5 di contenuto esplosivo netto.Il materiale esplodente è stato sequestrato e l'uomo è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria.