Lanazione.it - Pronto soccorso in Toscana, via agli ambulatori Pir: cosa sono e quando andare

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 dicembre 2024 – Una piccola grande rivoluzione nel sistema sanitario toscano è appena partita:operativi i primi Pir, i presidi di intervento rapido, pensati per ridurre drasticamente le lunghe attese neisoccorsi. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Regione, mira a garantire cure tempestive per i codici bianchi e verdi, ovvero quei casi meno gravi che spesso ingolfano i reparti di emergenza.e aservono i punti di intervento rapido «Ciò che una volta comportava 12 ore di attesa al, in mezz'ora si può risolvere al Pir», ha detto il presidente della RegioneEugenio Giani. E ancora: «È una riforma che, se andrà come speriamo, sarà una vera e propria rivoluzione per la nostra sanità». I Pir attiviper ora sei e si trovano a Figline e Incisa Valdarno, luogo in cui è nata l’idea del progetto, a Firenze presso l’ospedale di Torregalli e il presidio delle Piagge, a Empoli, Prato e Pistoia.