Mondiale per Club volley femminile 2024 | esordio contro le brasiliane per Conegliano e Milano

Leggi su Sportface.it

Si alza ufficialmente il sipario sulperdi: scopriamo come iniziano il torneo. Nella notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre si apre la competizione iridata e nelle prime due sfide sul campo del Huanglong Sports Center di Hangzhou sono impegnate proprio le due rappresentanti del Bel Paese. La Prosecco Doc Imocoapproda alperin quando vincitrice della Champions League, mentre la Mint Verosi è qualificata in quanto finalista dell’ultima Champions.Uno splendido derby tricolore di finale che l’Italia spera di rivedere anche in questa manifestazione internazionale, ma non è affatto scontato raggiungere l’atto conclusivo ed ogni punto è importante. Le due squadre italiane non partono nello stesso girone (nella Pool B enella Pool A), ma devono chiudere al primo posto del rispettivo raggruppamento per non incrociarsi in semifinale e dunque assicurare il trofeo all’Italia.