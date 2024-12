Sport.quotidiano.net - Masi-Castenaso, botta e risposta con gol

Leggi su Sport.quotidiano.net

torello 1 atleticoT. VOGHIERA: Broccoli, Rubbi, Tosse (58’ Fiore), Mazzoni, Quarella E., Cattin, Chiossi (70’ Ginesi), Boschini, Maistrello (61’ Toffano), Maione, Parmeggiani. All. Lega. A disp. Bianconi, Quarella T., Baldon, Nardini, Vidali, Ghali. ATL.: Albertazzi, Gaudiano (70’ Meacci), Alberti, Vinjolli, Garuti, Anania, Maddaloni, Macaluso (70’ Crimi), Cini, De Brasi, Semprini (61’ Zaccherini; 87’ Bolelli). All. Mazzoni. A disp. Avino, Morelli, Frison, Ghirardini, Napolitano. Arbitro: Cavallari da Finale Emilia. Reti: 32’ De Brasi; 54’ Parmeggiani Si sono divise la posta in palio,Torello Voghiera e Atletico, che ieri hanno chiuso sull’1-1. Un risultato sostanzialmente giusto per quanto si è visto sul terreno di gioco, con le due squadre che hanno dato vita ad una gara combattuta: meglio gli ospiti nella prima frazione in termini di occasioni, buona prestazione dei padroni di casa nella ripresa.