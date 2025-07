L’ACCESS DI CANALE 5 | STRISCIA LA NOTIZIA LA RUOTA DELLA FORTUNA O TUTTI INSIEME?

Il panorama dell'access prime time di Canale 5 si presenta avvolto nel mistero: tra Striscia la Notizia e due grandi game show, il rebus sembra ancora irrisolto. Le prossime settimane saranno decisive per svelare il destino di questi programmi amatissimi, mentre il caos regna sovrano sui palinsesti. Restate con noi di BubinoBlog, perché vi terremo aggiornati su ogni sviluppo di questa intricata vicenda.

Caos a Canale 5. Il rebus dell’access prime time dovrebbe sciogliersi fra pochi giorni alla presentazione dei palinsesti e vede protagonisti Striscia la Notizia e due popolari game show. Il tg satirico di Antonio Ricci, uno dei pilastri dell’ammiraglia Mediaset, tornerĂ o non tornerĂ ? Unendo le varie indiscrezioni uscite sui principali quotidiani e portali web la situazione al momento è alquanto ingarbugliata. Come noi di BubinoBlog vi avevamo scritto in anticipo su tutti, Gerry Scotti ha chiesto all’azienda di testare The Wall in access e secondo il popolare conduttore questo format sarebbe uno dei piĂą congeniali per questa fascia oraria. 🔗 Leggi su Bubinoblog