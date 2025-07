Riecco Luca Marini | in pista dopo l’incidente

Dopo un periodo difficile e un infortunio che aveva messo a dura prova la sua determinazione, Luca Marini torna in pista con passione e tenacia. Il campione di motociclismo ha scelto il celebre circuito di Brno, simbolo di sfida e prestigio, per riprendere confidenza con le due ruote. Questi primi passi segnano il ritorno di Marini alla sua grande passione: il motomondiale. La sua voglia di riscatto è più forte che mai.

Pesaro, 4 luglio 2025 – Luca Marini torna in pista. Il campione di motociclismo ha ritrovato il contatto con le due ruote dopo l’infortunio e lo ha fatto in uno dei circuiti piĂą belli e impegnativi della Moto Gp, a Brno, nella repubblica Ceca. L’altro ieri Luca si è cimentato in quaranta giri complessivi, con un massimo di due consecutivi per non appesantire la sua condizione fisica, provata da un periodo non facile in cui ha dovuto pensare al recupero della migliore forma, raccogliendo buone sensazioni: il suo distacco dalle Yamaha di Oliveira e Rin è stato di appena mezzo secondo, un divario piĂą che accettabile e recuperabile, se si considera il tempo che il campione pesarese ha dovuto dedicare al recupero dall’infortunio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it