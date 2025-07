La Festa del Redentore

Se desiderate visitare Venezia, il terzo weekend di luglio rappresenta un’occasione ideale. Dal 19 al 20 luglio si tiene la Festa del Redentore, una delle. 🔗 Leggi su Wptravelblog.it © Wptravelblog.it - La Festa del Redentore

In questa notizia si parla di: festa - redentore - luglio - desiderate

È di nuovo tempo della Festa del Redentore in Guglielmo; Eventi imperdibili a Venezia a luglio: guida completa; Festa del Redentore 2021 a Venezia: dalle 12 di giovedì via libera alla prenotazione per i non residenti.

Festa del Redentore, anche quest'anno si utilizzerà il sistema di prenotazione: il via da lunedì 7 luglio - Sabato 19 luglio, Venezia rinnoverà ancora una volta il suo voto d’amore e memoria con la Festa del Redentore. Si legge su msn.com

Festa del Redentore a Venezia, al via le prenotazioni dei posti - Il 19 luglio Venezia rinnoverà ancora una volta il suo voto d'amore e memoria con la Festa del Redentore. Da msn.com