Rapita e chiusa in un buco sotto terra | la lettera di Cristina Mazzotti e il dettaglio che rivela una seconda donna

Cristina Mazzotti, vittima di un rapimento atroce, ci ha lasciato un messaggio scritto sotto terra che rivela più di quanto si possa immaginare. La sua calligrafia tremolante svela un dettaglio sconvolgente: l’esistenza di una seconda donna coinvolta nella vicenda. Un particolare che potrebbe cambiare le carte in tavola e riscrivere la storia di questa drammatica vicenda. Ma quanto ancora si nasconde tra le pieghe di questa oscura vicenda?

EUPILIO (Como) – La voce di Cristina Mazzotti, vittima di una delle pagine più crudeli della stagione dei sequestri di persona, non potrà essere sentita dai giudici della Corte d'Assise di Como. Ma la sua calligrafia stentata, per la paura e la debolezza, parla per lei. Racconta del buio improvviso in cui è stata imprigionata, del timore continuo della morte. Trasmette, ancora oggi, tutta l'angoscia e la consapevolezza del dolore. Ci dice quanto la vicinanza a quella vicenda sia ancora forte, per chi l'ha conosciuta e vissuta in prima persona, a partire dalle sera del 30 giugno 1975, ma anche per chi è arrivato dopo, e non è rimasto indifferente.