Acceso il primo anello led dell’Arena Santa Giulia Milano | sarà la facciata mediatica più grande d’Europa

L’accensione del primo anello LED dell’Arena Santa Giulia di Milano segna un traguardo emozionante: la facciata mediatica più grande d’Europa prenderà vita, trasformando il panorama urbano e attirando sguardi da tutto il continente. Con una capienza di 16 mila spettatori, questa struttura promette di diventare un punto di riferimento per eventi sportivi e culturali. Un’architettura innovativa pronta a scrivere nuove pagine di storia milanese.

MILANO – Il primo dei tre anelli a Led è stato acceso mercoledì sera, durante una cena evento a cui hanno partecipato 250 ospiti, tra cui il sindaco Giuseppe Sala. I lavori per la realizzazione dell’ Arena Milano a Santa Giulia proseguono nei tempi previsti. La facciata esterna luminosa sarà uno degli elementi architettonici che caratterizzeranno il nuovo palazzetto dello sport da 16 mila posti, costruito per ospitare le partite di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Milano-Cortina nel febbraio del 2026 e, dopo i Giochi, concerti e altri eventi sportivi. “Sarà la più estesa facciata mediatica a Led d’Europa”, si legge in un comunicato di Eventim, la multinazionale dell’intrattenimento che, basandosi su un progetto firmato da David Chipperfield Architects in collaborazione con Arup, sta costruendo e gestirà la nuova Arena Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Acceso il primo anello led dell’Arena Santa Giulia Milano: sarà la facciata mediatica più grande d’Europa

